Après le baiser polémique, un réalisateur marocain prend la défense de Nisrine Erradi

View this post on Instagram

صوفيا الغالي من الشخصيات الجميلة والقوية في #الماضي_لا_يموت . نسرين الراضي موهبة راقية وتجسيد قوي وحضور كبير، مثقفة ومجتهدة، تبدع في أعمالها وتحترم رفاقها .. ثابري في حبك الكبير للفن وتجاوزي القيل والقال.. ومرة أخرى شكرا لك لأجل الفن الجميل الدي تقدمينه للدراما والسينما المغربين. @nisrin_erradi