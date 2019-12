Après l’arrestation de Adil El Miloudi: son ex-épouse brise le silence

Le chanteur Adil El Miloudi, et son épouse, agent artistique d’Imane Dahane, ont été interpellés jeudi, à Kénitra, par les forces de l’ordre. Les chefs d’accusation qui leur sont reprochés concernent “la constitution d’une bande perpétrant coups et blessures”.

Après cette arrestation, l’ex-épouse du chanteur a brisé le silence et a révélé que cette affaire n’a aucun rapport avec le procès qui oppose El Miloudi et les enfants soutenant qu’il est leur père. Elle a précisé que le chanteur populaire a été arrêté suite à de nombreuses plaintes déposées contre lui pour coups et blessures.

«J’ai appris que Adil El Miloudi et son épouse ont été interpellés hier. Même si on n’est pas en bons termes, je ne suis pas du genre à jubiler dans ce genre de situations», a confié l’ex-femme de l’artiste.

Rappelons qu’une enquête a été diligentée pour élucider les tenants et aboutissants de cette nouvelle affaire où est impliquée “le chanteur populaire”.

H.M. et L.A.