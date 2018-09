Après l’Aïd, des tonnes d’ordures ont sali Casablanca

L'immigration clandestine inquiète de plus en plus le voisin espagnol qui reconnait le rôle important du Maroc dans la lutte contre ce phénomène.

«La commune a fait le maximum pour qu’Aïd Al Adha se déroule dans de bonnes conditions hygiéniques et empêcher ainsi la diffusion d’odeurs nauséabondes et d’insectes. D’autant plus que la fête du sacrifice est tombée, cette année-là, en pleine canicule», a-t-il expliqué.

Dans une déclaration au site arabophone, l’adjoint au maire de Casablanca et chargé du secteur de l’hygiène Mohamed Haddadi a assuré que les éboueurs ont débarrassé la ville de milliers de tonnes de déchets pendant les deux jours d’Aïd Al Adha, soulignant que les bennes à ordures dans différentes régions ont été vidées et nettoyées des détritus jetés après la cérémonie du sacrifice.

Comme chaque Aïd Al Adha, Casablanca croule sous les déchets. Et la fête de cette année n’a pas dérogé à la règle. Selon Al Yaoum24, plus de 25.000 tonnes d’ordures ont sali la ville blanche en deux jours de fête, poussant Casa Prestation, qui remplace provisoirement Sita El Beida pour la gestion déléguée des déchets, à mobiliser certaines sociétés privées pour venir à bout des saletés.