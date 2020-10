Après la proclamation de l’état d’urgence en France, le Maroc va-t-il se reconfiner ? un expert répond

Après le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire en France, de nombreux Marocains se demandent si le Maroc va, à son tour, rétablir le confinement général en raison de la recrudescence du nombre des nouveaux cas de Covid-19.

L’expert marocain, Moulay Mustapha Naji, a balayé d’un revers de la main cette probabilité, évoquant les circonstances exceptionnelles que le Maroc traverse.

Le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca a expliqué que les mesures prises par le Maroc pour circonscrire la propagation du virus sont similaires à celles qui sont en vigueur en France.

Mais, a-t-il tenu à souligner, le Maroc a été parmi les premiers pays à adopter certaines mesures et le monde en est témoin.

Rappelons que le gouvernement français a rétabli mercredi l’état d’urgence qui avait pris fin le 10 juillet. Il entre en vigueur à partir du samedi 17 octobre sur l’ensemble du territoire. L’Hexagone vit une 2ème vague de contamination, avec plus de 100 morts et 193 personnes admises en réanimation sur 24 heures, selon des chiffres officiels annoncées mercredi. Au moins 33.037 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire, décrété en mars, a été régulièrement prolongé depuis et reste en vigueur jusqu’au 10 novembre. Un total de 3.387 cas et 41 décès ont été enregistrés mercredi, ce qui porte le bilan des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 160.333 cas et le nombre des décès à 2.726.

S.Z.