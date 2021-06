Après la France, l’obligation du port du masque sera-t-elle levée au Maroc ?

Après la levée de l’obligation du port du masque en France, plusieurs citoyens se demandent si le Maroc prendra une décision similaire. A ce propos, le médecin chercheur en systèmes et politiques de santé, Tayeb Hamdi, a expliqué que le but d’une telle démarche est d’encourager les personnes non-vaccinées à le faire.

Dans une déclaration à Le Site info, Hamdi a indiqué que les autorités aux Etats Unis avaient pris une décision similaire il y a déjà plusieurs mois, pour les mêmes raisons. Le chercheur précise que d’un point de vue scientifique, si un pays prend une telle décision, les personnes non vaccinées doivent continuer à respecter les mesures de précaution, et mettre des masques. Les personnes de plus de 30 ans doivent également être toutes vaccinées. De plus, le pays ne doit compter aucune nouvelle variante du virus.

Dans le cas du Maroc, ajoute Hamdi, une telle décision poussera les gens à ne plus respecter les mesures sanitaires, même s’ils ne sont pas encore vaccinés. « On constate déjà aujourd’hui que beaucoup de personnes ne mettent pas du tout le masque, ou ne le portent pas correctement », a-t-il précisé.

Hamdi ajoute, par ailleurs, que le taux de vaccination aux Etats Unis est très élevé parmi la population, et les vaccins sont disponibles. De plus, les Américains respectent les mesures préventives. La situation est ainsi différente par rapport au Maroc, qui fournit encore d’énormes efforts pour obtenir des quantités de vaccin.

M.F.