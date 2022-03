Après la fin d’Omicron, les conseils du ministère de la Santé aux citoyens

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle les citoyens à la vigilance et au respect des mesures préventives et sanitaires de lutte contre la pandémie du coronavirus. A noter que cet appel vient quelques jours après l’annonce de la fin de la vague du variant Omicron.

Dans une vidéo de sensibilisation publiée mercredi 8 mars sur sa page officielle Facebook, le Département de Khalid Ait Taleb a confirmé que la situation sanitaire au Maroc s’est nettement améliorée et ce, grâce à l’adhésion des citoyens au respect des restrictions et grâce aux mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes.

De même que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a tenu à réitérer la nécessité de bénéficier des doses de vaccin car la vaccination demeure l’unique moyen de protection contre les effets de la covid-19 et, de ce fait, c’est un gage du retour espéré à la vie normale.

Pour rappel, un total de 78 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 310 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué, mardi, le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.761.335, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.218.676, alors que 5.885.460 personnes ont eu trois injections.

Le nombre total des décès est passé à 16.029 (létalité 1,4%), avec 07 cas enregistrés en 24 heures.

L.A.