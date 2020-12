Après la diminution des cas confirmés: la mise en garde de Dr Hamdi

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé prévient que la diminution du nombre de cas confirmés de covid-19 au Maroc, constatée mardi 8 décembre, ne signifie aucunement que le virus est sur le point d’être éradiqué.

Dr Tayeb Hamdi explique cette diminution par le fait que de nombreux citoyens n’ont pas effectué les tests de dépistage du coronavirus, de même que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’exige plus le même nombre d’analyses laborantines comme précédemment.

Cette diminution du nombre de cas confirmés ne devrait pas inciter les Marocains à baisser la garde et au non-respect des mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes. Preuve en est, plusieurs pays européens ont déjà alerté sur l’augmentation du nombre de contaminations, pendant les prochains jours, a souligné le praticien.

Et d’ajouter que la deuxième vague du covid-19 augure d’une nouvelle augmentation du nombre de contaminations, ainsi que de ceux des décès et de cas graves. Cependant, a tempéré Dr Hamdi, les mesures restrictives décidées dans plusieurs régions et provinces du Royaume ont également contribué à la diminution du nombre de contaminations et plusieurs villes ont entamé une course contre la montre en vue d’endiguer la propagation du virus.

A.Z.