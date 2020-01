Après la démolition de sa maison, une Casablancaise lance un appel de détresse (VIDEO)

Une citoyenne, éplorée après la démolition de sa maison, sise dans l’un des quartiers de Casablanca, a lancé un appel de détresse afin que justice lui soit rendue.

Dans une déclaration à Le Site Info, cette citoyenne, prénommée Rachida, affirme être en possession du droit de “Zina” (ndlr: droit coutumier permettant à son titulaire la propriété de bâtiments, de constructions et d’améliorations apportés sur un terrain appartenant à autrui).

Ce droit stipulé par l’article 131 du Code des droits réels) concerne, pour la plaignante,un domicile situé dans un lot de terrain appartenant au ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique et ce, depuis 1962, affirme-t-elle. Et elle se dit tristement surprise que les autorités locales aient procédé à la démolition d’une partie de sa maison.

De même que notre interlocutrice soutient avoir envoyé plusieurs plaintes au procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca, concernant cette affaire. Et Rachida s’étonne également qu’il n’y ait trace nulle part de ses nombreuses correspondances!

L.A.