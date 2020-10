Après la controverse, Nouamane Lahlou fait un beau geste

Après la grande controverse soulevée par les subventions accordées par le ministère de la Culture à un certain nombre d’artistes, l’auteur, compositeur et chanteur marocain, Nouamane Lahlou, a décidé de ne pas toucher les 160.000 DH qui lui ont été attribués.

Dans un post sur sa page Facebook, l’artiste a annoncé qu’il demandait au ministère de verser sa subvention au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, créé en mai dernier.

« J’ai refusé de percevoir le soutien et je suspends la production de mes œuvres artistiques pour le moment ». C’est en ces termes que Nouamane Lahlou a annoncé sa décision à son public, arguant qu’il a pris cette résolution afin de préserver l’amour des Marocains à son égard et pour rester fidèle aux principes de fidélité et de crédibilité.

Il a également motivé son refus de la subvention par son désir d’éviter toute sensibilité des autres artistes qui n’en ont pas bénéficié.

Nouamane Lahlou est le premier bénéficiaire à refuser la subvention. La liste comprend des chanteurs, des acteurs producteurs, des scénaristes, des peintres, des chorégraphes et des photographes.

Depuis que ces subventions ont été annoncées mardi soir, la polémique ne cesse d’enfler, aussi bien parmi les artistes non-bénéficiaires que parmi les internautes dont certains ont jugé que ces aides devaient aller aux professionnels du secteur de la santé qui luttent contre le covid-19 depuis plusieurs mois.

La chanteuse Latifa Raafat a également tiré à boulets rouges, dans une vidéo sur Instagram, sur le ministère et a qualifié cette initiative d’injustice.

«1,4 milliard de centimes ! Une somme qui a été offerte à des personnes qui n’ont aucun rapport avec l’art, des inconnus qui ne résident même pas au Maroc. Sur la liste des bénéficiaires, figurent une société de construction. Je l’ai vu de mes propres yeux», s’est insurgée Latifa Raafat.

Le jeune rappeur marocain, Dizzy Droos, s’est à son tour indigné contre ces subventions et a vivement critiqué la manière dont elles ont été attribuées.

Il aurait été préférable que les responsables distribuent le soutien financier à des artistes qui dépensent des fortunes pour réaliser leurs œuvres, au lieu de l’accorder à certaines personnes qui créent des œuvres simples avec des moyens très basiques, a dénoncé Droos, de son vrai nom Omar Souhaili, connu pour sa chanson « Al Moutannabi ».

