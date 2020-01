Après “Hamza mon bb”, une autre page sème la terreur à Sidi Slimane

“Hamza mon bb” fait des émules! La page a enfanté un autre… bébé au Gharb. Prénommée “Scoop de Sidi Slimane”, la page s’est spécialisée dans les invectives et le dénigrement de personnalités de la ville.

Et un fonctionnaire communal, soupçonné d’être derrière cette page sur Facebook, a été entendu par la justice, selon une source de Le Site Info.

De même que plusieurs personnalités influentes de Sidi Slimane, victimes d’insultes et de dénigrement, via la page incriminée, ont décidé d’organiser un sit-in, vendredi 31 janvier, afin d’exprimer leur indignation et colère.

Ce sit-in au caractère “symbolique”, précise la même source, aura donc lieu demain, à midi, devant la préfecture de police de la ville. Auparavant, le parquet général avait ordonné de diligenter une enquête sur cette affaire. Et plusieurs victimes de “Scoop de Sidi Slimane” ont été entendus au siège de la police judiciaire, ainsi que le présumé mis en cause dans ce dossier.

