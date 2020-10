Après Casablanca, une autre ville prolonge les mesures restrictives

Les autorités locales de la province de Jerada ont décidé de prolonger d’une semaine supplémentaire les mesures restrictives prises pour limiter la propagation du Coronavirus dans la région.

Il s’agit d’imposer les autorisations de déplacement de et vers Jerada et Ain Beni Mathar ainsi que l’interdiction des rassemblements, des fêtes de mariages, des cérémonies de funérailles et des réunions familiales, indique un communiqué de la préfecture de Jerada.

Les autorités ont également décidé de fermer les commerces, cafés, restaurants et snacks à partir de 22h et de réduire de 50% la capacité des des transports publics (taxis et autobus).

Des quartiers, considérés comme clusters, tels Al Majhaz, Oulad Sidi Ali, et Massira dans la ville de Jerada et Ziani à Ain Beni Mathar resteront fermés. Les hammams, salons de coiffure, salles de sport ne pourront toujours pas rouvrir dans les deux villes.

S.L. (avec MAP)