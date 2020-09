Après Casablanca, les autorités imposent des mesures strictes à Agadir

Le comité chargé du suivi de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane a pris vendredi une série de mesures préventives pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19.

Au terme d’une réunion tenue au siège de la préfecture, il a été décidé de fermer le complexe commercial « Souk Al-Ahad » pour une durée de deux semaines, à partir de mardi prochain (15 septembre 2020), en raison de l’apparition des foyers de contamination, indique un communiqué de la préfecture.

Les autorités ont également décidé la fermeture de l’ensemble des plages d’Agadir, à partir du samedi le 12 septembre, et ce dans le cadre du renforcement des mesures préventives visant à endiguer la propagation du Covid-19.

Les cafés, commerces de proximité et grandes surfaces doivent aussi fermer à 22h00 et les restaurants à partir de 23h00, alors que les jardins publics seront interdits au public.

Des comités spécialisés au niveau local ont été chargés de promouvoir le volet lié à la sensibilisation (désinfection et stérilisation, port obligatoire des masques de protection, et la distanciation physique) dans les rangs des citoyens, en vue d’endiguer la recrudescence des cas de contaminations, précise la même source.

« Les citoyens sont appelés à observer scrupuleusement les mesures de précaution et prévention annoncées et à s’engager, avec responsabilité et solidarité dans les efforts nationaux visant à freiner la propagation de la Covid-19 », conclut le communiqué.