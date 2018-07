Après Casa, nouvelle marche de soutien aux détenus du Hirak à Rabat (PHOTOS)

Outre les familles et amis des détenus, plusieurs organisations nationales ont pris part à cette marche, dont Al Adl Wal Ihsane – qui avait refusé de participer à la marche de Casablanca -, des composantes du mouvement amazigh et certains partis de gauche, notamment le PSU de Nabila Mounib. Cette dernière a d’ailleurs été aperçue parmi les manifestants.

Les participants à cette marche ont dénoncé les “lourdes” peines infligées à Nasser Zefzafi et à ses compagnons et appelé à la libération de tous les détenus.