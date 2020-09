Après Casa et Marrakech, une autre ville durcit les mesures restrictives

Les autorités d’El Jadida ont décidé ce jeudi de durcir les mesures restrictives pour endiguer le risque de propagation du covid-19.

Selon une source de Le Site info, cafés, restaurants et commerces fermeront désormais à 22h. Les marchés pilotes et les souks vont fermer, eux, à 20h.

Les autorités ont également décidé de fermer définitivement les hammams, les salles de sport et de jeu et les terrains de proximité dans 7 quartiers : Azouhour, Kalaâ, Sidi Moussa, El Hajja Yezza, Al Manar, Annajd, Al Matar et Salam.

Ces décisions sont provisoires et exceptionnelles, précise notre source, soulignant que l’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique à El Jadida et du recul du nombre des contaminés,

N.M.