Après Boukharsa, un autre sportif immigre clandestinement (VIDEO)

Après le champion marocain de taekwondo Anouar Boukharsa, Hakim, un boxeur originaire d’Agadir a immigré clandestinement. Dans une vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, le jeune sportif apparaît à bord d’une embarcation clandestine en direction des côtes espagnoles, en compagnie de plusieurs autres personnes.

Les internautes n’ont pas manqué de réagir à cet extrait, estimant que Hakim est parti pour une vie meilleure. La plupart lui ont d’ailleurs souhaité bon courage pour son avenir.

Rappelons qu’Anouar Boukharsa était arrivé clandestinement en Espagne, plus précisément sur l’île de Lanzarote. Quelques jours plus tard, il a livré un témoignage au journal espagnol Desportes Cuatro. Boukharsa a commencé par relater son voyage depuis Safi, et n’a pas manqué d’évoquer son geste qui a marqué les esprits. Se filmant à bord d’une embarcation clandestine, il avait en effet jeté une de ses médailles dans la mer.

“J’ai des idées en tête que je veux transmettre à la génération montante. Je veux rattraper, ici, en Espagne, le temps perdu. Je veux aussi apprendre aux jeunes le Taekwondo”, avait déclaré le champion.

Quelques jours après, une photo de sa carte de participation au championnat d’Espagne de Taekwondo, a fait le tour des réseaux sociaux.

