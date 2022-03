Après avoir mis fin à sa carrière, Hachem Bastaoui brise le silence (VIDÉO)

L’ancien acteur Hachem Bastaoui est enfin sorti de son silence et a expliqué les raisons qui l’ont poussé à mettre fin à sa carrière en mai dernier. Cette décision avait surpris ses fans et ses collègues et alimenté beaucoup de rumeurs.

Dans un live sur YouTube en compagnie du prédicateur Hamza Khaldi, Hachem Bastaoui a expliqué que sa décision est due à sa conviction que certains rôles qu’il a joués enfreignent la loi islamique. Et d’ajouter qu’il est content du support de beaucoup de personnes, qui ont approuvé sa décision.

Bastaoui a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait gardé le silence à cause d’une quelconque admission à l’hôpital, soulignant qu’il était juste fatigué moralement.

Pour rappel, l’acteur avait annoncé, en mai dernier, sur son compte Instagram, avoir mis fin à sa carrière d’acteur, après avoir supprimé toutes ses anciennes photos. Hachem Bastaoui avait joué dans certaines productions télévisées à succès dont « Salamat Abou lbanat » sur MBC5.

S.L.