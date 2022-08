Après 22 ans en prison, un Casablancais sollicite une opportunité d’emploi (VIDEO)

Un citoyen, résidant à Casablanca a lancé un appel aux âmes charitables dans l’espoir de trouver une opportunité d’emploi lui permettant de subvenir aux besoins des membres de sa famille.

Dans une déclaration à Le Site info, cet ex-détenu a déploré ne pas avoir pu se procurer un travail honnête, susceptible de l’aider à accomplir son devoir de père de famille, après avoir purgé une longue et lourde peine d’emprisonnement de quelque 22 ans.

Notre interlocuteur a également avoué que ses séjours en prison sont dus à des affaires ayant trait au trafic de drogue et de psychotropes, Ayant lourdement payé sa dette à la société, il a lancé un émouvant SOS aux bienfaiteurs afin qu’ils l’aident à trouver un emploi à même de lui permettre de subvenir aux besoins quotidiens de ses deux enfants et de s’acquitter des montants du loyer et des factures d’eau et d’électricité qui ne cessent de s’accumuler.

L.A.