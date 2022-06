Approvisionnement en eau potable: Akhannouch veut mettre le turbo

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce jeudi, une réunion en visioconférence consacrée à «l’examen de la situation hydrique dans notre pays», au cours de laquelle il a été procédé à la mise en place d’une commission chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d’approvisionnement continu en eau potable dans toutes les régions du Royaume.

Composée de l’ensemble des départements concernés, sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau, ladite commission veillera à assurer le suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d’approvisionnement continu en eau potable dans toutes les régions du Royaume, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Cette rencontre virtuelle, à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui, le ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget Fouzi Lekjaa, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas et le Directeur Général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable Abderrahim El Hafidi, a été l’occasion de faire le point sur les différentes mesures anticipatives qui seront prises en vue de maintenir l’approvisionnement permanent en eau potable dans toutes les régions du Royaume, précise-t-on de même source.

Cette réunion a été également l’occasion d’échanger au sujet de l’élaboration d’un plan de communication visant à la sensibilisation quant à la rareté des ressources hydriques et au moyen de rationaliser leur consommation.

À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de la sensibilisation et du développement d’une prise de conscience collective quant à la gestion de la rareté des ressources hydriques et des moyens de rationaliser leur consommation.

Akhannouch a également invité tous les départements concernés à accélérer la mise en œuvre saine des différents programmes relatifs à la gestion de l’eau et à encourager les investissements de nature à apporter des solutions durables en matière de production, de distribution et d’exploitation de l’eau, et de permettre au Maroc de dépasser la problématique de la rareté des ressources hydriques et assurer sa sécurité à ce niveau, conclut le communiqué.