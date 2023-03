Approvisionnement des marchés: le gouvernement rassure les Marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a affirmé, jeudi à Rabat, que l’Exécutif a pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’offre et le stock des produits de bases en vue de garantir un approvisionnement normal des marchés durant le mois de Ramadan.

Dans son allocution au début des travaux du Conseil de gouvernement, Akhannouch a assuré que l’approvisionnement des marchés « se déroule dans des conditions normales », a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

A cette occasion, le chef du gouvernement a réitéré son appel aux ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de l’Industrie et du commerce et de l’Économie et des finances, en vue d’une mobilisation générale de leurs services pour préserver la stabilité des prix des différents produits de consommation, assurer le suivi quotidien des marchés lors de ce mois béni et renforcer la surveillance et le contrôle, tout en sévissant avec fermeté contre les spéculateurs.

S.L.