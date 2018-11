Appels au boycott des écoles: le gouvernement sort de son silence

Et d’ajouter que ces nouveaux horaires scolaires permettront aux écoliers de dormir une heure de plus, «une bonne chose pour leur santé», a estimé le ministre.

Lors de la conférence tenue ce jeudi 8 novembre après le Conseil du gouvernement, il a assuré que le gouvernement est ouvert à toute critique et remarque, précisant que ces protestations n’ont pas à avoir lieu puisque les horaires ont été changés une seconde fois et les élèves auront droit à deux heures de pause pour le déjeuner, comme avant.

Le ministre chargé des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement Mustapha El Khalfi a réagi aux manifestations tenues depuis hier par les élèves de plusieurs villes pour exprimer leur refus des nouveaux horaires scolaires et du maintien de l’heure d’été.