Appels à manifester contre la hausse des prix au Maroc

Le Front social marocain a appelé toutes ses sections à l’organisation de sit-in contestataires aux quatre coins du Royaume, le samedi 8 avril prochain, contre ce qu’il a qualifié de « dangereuse revue à la hausse des prix des produits alimentaires de base ».

Cette décision a été prise par le Front national marocain à l’issue de la réunion tenue le vendredi 24 mars au siège central de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), à Rabat.

Dans un communiqué, ledit Front a indique que la réunion précitée a débattu des indicateurs principaux des situations sociales au Maroc, particulièrement en ce qui concerne la « dangereuse » augmentation des prix des produits alimentaires de première nécessité, dont les viandes, le poisson et, surtout, les fruits et légumes.

Et de déplorer qu’en sus de cette revue à la hausse des prix, s’ajoute celle non justifiée et répétitive des carburants qui perdure et ce, malgré la baisse du prix du pétrole à l’international. De surcroît, la situation de la SAMIR, à Mohammadia, n’a pas changé d’un iota à cause de l’absence d’une décision stratégique, claire et nette, de l’Etat à propos de la reprise du raffinage pétrolier.

Aussi, vu la situation socioéconomique déplorable décrite plus haut, le secrétariat général du Front national marocain a-t-il exprimé « sa grande indignation vis-à-vis des politiques populistes et du laxisme manifeste qui contribuent à affamer le peuple marocain ».

Larbi Alaoui