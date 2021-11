Appels à annuler l’horaire GMT+1 au Maroc

A l’approche de la saison hivernale, l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) a appelé le gouvernement à annuler le décret relatif à l’heure d’été et revenir à l’horaire GMT, en raison des effets négatifs du GMT+1 sur la santé des citoyens.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’ODT déplore les effets négatifs du GMT+1 sur la santé des élèves et des fonctionnaires. L’organisation syndicale ajoute que l’automne et l’hiver sont des saisons où les familles marocaines font face à de grosses contraintes: accompagner les enfants tôt à l’école, gérer leurs besoins en matière de scolarisation et d’alimentation et rejoindre leurs bureaux à l’heure.

L’ODT appelle ainsi le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, à retourner à l’horaire GMT afin de protéger la santé physique et psychologique des citoyens.

Notons que la décision de l’adoption, il y a plus de deux ans, de l’horaire GMT+1 a suscité le mécontentement d’une grande frange des Marocains.

