Appel à revoir la programmation des dates des examens au Maroc

Le groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement, à la Chambre des représentants, a exprimé sa désapprobation quant à la tenue des examens à des heures de grandes chaleurs.

Par Conséquent, la députée du parti de la Lampe, Naima El Fathaoui, a demandé au ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports de revoir les dates des examens, en prenant compte de la canicule qui sévit dans plusieurs régions du Royaume, et, particulièrement, dans les régions où le thermomètre affiche des températures très élevées et des alertes météorologiques.

Dans sa question écrite adressée à Chakib Benmoussa, la députée membre de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, a rappelé que les dates des contrôles continus et des examens certifiants au sein des établissements de l’enseignement public, selon la programmation du ministère de tutelle, se dérouleront jusqu’à la troisième semaine du mois de juillet prochain.

Ceci, sans prendre compte des circonstances climatiques de chaque région du Royaume, sachant que certaines régions connaissent des températures élevées et que les apprenants trouvent d’énormes difficultés de transport pour se rendre aux établissements scolaires désignés comme lieux de passation des contrôles continus ou d’autres examens, à l’instar de la province de Tata, Région de Souss-Massa, a précisé la députée du parti islamiste.

Aussi, conformément aux dispositions de la loi-cadre 51-17 , stipulant l’égalité des chances comme condition préalable garantissant la réforme du système d’Education, de Formation et de Recherche scientifique, Naima El Fathaoui a-t-elle demandé à Chakib Benmoussa quelles mesures il compte prendre en vue de la modification des dates des divers examens à la province de Tata, en particulier, de façon conforme aux conditions climatiques de la région, ainsi que concernant l’acquisition de climatiseurs au profit des établissements scolaires concernés.

L.A.