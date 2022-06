Apparue en maillot, Asmaa Khamlichi s’en prend à Momo (VIDEO)

L’actrice marocaine, Asmaa Khamlichi, a répondu aux critiques lui reprochant d’être apparue en maillot de bain sur les réseaux sociaux, à l’occasion de son passage dans l’émission « Momo show » de Mohamed Bousfiha, alias Momo.

Celui-ci avait glissé quels propos aigre-doux à l’artiste à cause de la tenue dans laquelle « Instagram » la montre. Ce à quoi l’artiste a rétorqué que c’est chose normale et pas provocateur du tout: « Si je t’ai dérangé, cela est synonyme de frustration. Il faut que tu voies d’où cela vient! ».

A noter qu’Asmaa Khamlichi a pris l’habitude de publier sur ses comptes officiels des réseaux sociaux des photos où elle est en maillot de bain et de partager son quotidien avec ses fans et followers. De même que l’actrice marocaine partage des photos et des vidéos la montrant en train de pratiquer des sports, tels que le yoga ou le surf.

M.R.