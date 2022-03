Antony Blinken est arrivé au Maroc

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, est arrivé, ce lundi soir au Maroc, pour une visite de travail.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Blinken a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette visite, qui se poursuivra jusqu’au 30 mars, est l’occasion de passer en revue les différents volets d’une coopération solide et multiforme entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au service du développement et de la paix régionale et internationale, selon un communiqué du Département d’État américain.

M.S. (avec MAP)