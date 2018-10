Anti-terrorisme: le bilan du BCIJ depuis 2002

Parmi les personnes arrêtées par la BLCT figurent 22 étrangers, dont huit Syriens, trois Afghans, deux Français, deux Turcs, un Italien, un Tchadien, un Guinéen, un Égyptien, un Libanais, un Russe et un Tunisien. Il s’agit également de dix belgo-marocains, cinq franco-marocains, deux hispano-marocains et un franco-algérien.

Revenant sur les actions menées par le BCIJ, depuis sa mise en place en 2015, Khiame a fait savoir que la Brigade de Lutte Contre le Terrorisme (BLCT), qui relève du Bureau, a réussi à démanteler pas moins de 57 cellules, dont 51 en relation avec la nébuleuse “Etat islamique” et 6 structures en lien avec “Al Faye Wa Al Istihlal”. Il s’agit là d’une action inlassable ayant permis d’arrêter 902 personnes, dont 14 femmes et 29 mineurs, a-t-il dit.

Confortés par l’absence de tentatives de ralliement des rangs de Daesh, grâce aux actions préventives et anticipatives du BCIJ, ces chiffres portent ainsi le nombre total de cellules démantelées au Maroc, depuis 2002, à 183 structures ayant projeté des actions terroristes dans le Royaume et ont également permis la mise en échec de 361 projets dévastateurs, a affirmé Abdelhak Khiame, directeur du BCIJ.