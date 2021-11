Anti-pass: grande mobilisation sécuritaire à Marrakech (VIDEO)

La ville de Marrakech a connu, mercredi 3 novembre, une importante mobilisation inhabituelle des services sécuritaires avant l’entame de l’organisation dans plusieurs lieux publics d’un sit-in des anti-pass.

La caméra de Le Site info était là pour constater qu’au niveau des plus grandes avenues de la ville, des éléments des forces de l’ordre et de la Protection civile veillaient au grain au moment même où des franges de la populations allaient entamer un sit-in protestataire contre l’imposition du pass vaccinal pour l’accès aux administrations et aux lieux publics. Mesure, pour rappel, décrétée par le gouvernement Akhannouch depuis jeudi 21 octobre dernier.

En fin de compte, il a été décidé d’annuler cette manifestation, selon une source locale de Le Site info. Cependant, la semaine dernière, de grandes manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Royaume dont, entre autres, Rabat, Casablanca, Oujda, Agadir et Tanger, afin d’exprimer le refus de l’imposition du pass vaccinal.

Larbi Alaoui