Annulation de l’horaire GMT+1: des Marocains persistent et signent (VIDEO)

Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre la voix de la raison! Les Marocains ne cessent de clamer haut et fort la suppression de cette heure d’été légale, considérée « illégale » pour tous. Mais les autorités concernées continuent à faire la sourde oreille à cette demande légitime et sensée des citoyens, surtout en cette saison hivernale.

Ainsi, selon de nombreux témoignages recueillis par Le Site info, des voix s’élèvent demandant expressément au gouvernement l’annulation pure et simple de cette heure « illégale » et le retour à l’heure légale GMT.

L’un des citoyens a réitéré la même idée partagée par tous sur les méfaits de cette heure sur la santé et le psychique des enfants qui ne dorment pas assez et sont obligés de se réveiller dans la nuit noire pour se rendre à leurs écoles.

Pour rappel, la Confédération démocratique du travail avait demandé la révision et même l’annulation de l’arrêté ayant imposé cette heure d’été, à cause de ses répercussions négatives sur les citoyens, et le retour à l’heure légale. Dans un communiqué, la CDT avait lancé un appel pointant les méfaits de l’heure d’été sur les fonctionnaires et les employés, demandant à l’Exécutif le retour à GMT (heure moyenne de Greenwich) et ce, afin de préserver la santé physique et psychique des citoyens.

Cette fois, le voeu légitime des citoyens sera-t-il enfin exaucé? Le gouvernement Akhannouch finira-t-il par écouter la vox populi, la voix de la raison?

Larbi Alaoui