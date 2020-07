Année scolaire 2020-2021: les familles se posent des questions

De nombreuses familles se posent des questions sur le devenir de l’année scolaire 2020-2021. Aura-t-elle lieu, surtout après que la date des examens de la premières année du baccalauréat

a été fixée pour le mois de septembre prochain? Et si oui, dans quelles conditions en ces temps de pandémie qui n’en finissent pas?

Une source de Le Site Info affirme que la prochaine rentrée scolaire aura bel et bien lieu à la date habituelle, c’est-à-dire au début du mois de septembre. Les rumeurs colportées concernant un quelconque changement de date ne reposent donc sur aucun fondement.

Cependant, a précisé notre source, dans le cas où la pandémie persisterait, le ministère de tutelle compterait sur l’enseignement à distance. Et ce, conformément au respect des mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes dans le but d’endiguer le risque de transmission du Covid-19.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déjà eu recours à l’enseignement à distance quand il a été décidé d’arrêter les cours, au mois de mars dernier.

A.T.