Tanger: le faux Khaliji s’exprime sur sa vidéo polémique

La vidéo de ce Marocain déguisé en ressortissant d’un pays du Golfe, afin d’abuser une jeune fille, a suscité des réactions divergentes sur la Toile.

Des internautes ont apprécié le canular et se sont gaussés de la cupidité de la victime, ayant montré qu’elle avait le ventre plus gros que les yeux. D’autres, en revanche, ont condamné, l’auteur de la vidéo qui, selon eux, a ainsi encore plus écorné l’image de Marocaines et terni leur dignité, car jugées comme “filles faciles” et prêtes à tout pour de l’argent.

Quant au faux Khaliji, il vient d’expliquer, via sa chaîne Youtube dont les abonnés sont quelque 8000, que son canular était synonyme d’une” expérience sociétale”(!). Se faisant appeler “Dousri”, il prétend détenir une seconde partie d’un enregistrement vidéo où il fait croire à une jeune fille, originaire de Tanger, qu’il est ressortissant d’un pays du Golfe et qu’il est prêt à lui offrir une voiture luxueuse.

De même que le faux Khaliji souligne fermement que les jeunes filles “spécialisées ” dans l’escroquerie et l’extorsion de ressortissants de pays du Golfe qu’elle fréquentent, en contrepartie de grosses sommes d’argent, est un phénomène récurrent. Pour lui, il existe partout, aux quatre coins du pays, et “il ne date pas d’hier”.

Pour rappel, le youtubeur avait abordé une jeune fille à Tanger afin de lui demander de lui indiquer une adresse. Après le refus de celle-ci, il est parti se faire déguiser en ressortissant khaliji. Et, au volant d’une voiture de luxe, il est revenu à la charge vers l’endroit où la jeune fille attendait toujours un taxi. La suite est connue de tous ceux qui ont vu la vidéo!

A signaler que plusieurs associations œuvrant dans les droits de l’Homme sollicitent l’intervention des autorités compétentes en diligentant une enquête sur la vidéo incriminée et en présentant son auteur devant la justice.

