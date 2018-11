Angela Merkel bientôt au Maroc?

Nasser Bourita a eu ce jeudi des entretiens avec son homologue allemand, Heiko Maas. C’est la première fois que les deux hommes se rencontrent, depuis la nomination de Mass à la tête de la diplomatie allemande le 14 mars dernier.

La visite du ministre marocain des Affaires étrangères en Allemagne, revêt un intérêt particulier, a indiqué une source bien informée à Le Site Info. Elle s’inscrit dans la “perspective de renforcement et de construction du partenariat maroco-allemand”.

Nasser Bourita s’est également entretenu avec le conseiller de la chancelière Merkel pour les Affaires étrangères et de sécurité, Jan Hecker.

Concernant la question du Sahara marocain, le chef de la diplomatie allemande a estimé que toutes les parties sont invitées à adopter une attitude constructive lors de la table ronde prévue en décembre prochain à Genève, réitérant le soutien de son pays au processus onusien et de l’envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le sahara Horst Köhler.

La même source affirme que Bourita et Hecker ont évoqué la participation de la chancelière allemande à la conférence de Marrakech sur la migration, prévue les 10 et 11 décembre prochain, ainsi que les efforts du Maroc dans ce domaine à travers une approche globale de développement dans une optique humaniste, et la mobilisation du Royaume pour lutter contre les réseaux d’immigration clandestine.

Pour sa part, le ministre allemand a relevé que le Royaume est un partenaire important de son pays dans le domaine migratoire.

Bourita a indiqué que la conférence de Marrakech soulignera que la question de la migration ne peut être résolue que dans un cadre multilatéral et de partage des responsabilités et que toute autre approche sera sans effets à long terme, ajoutant que la question migratoire s’érige actuellement en élément structurant des relations internationales.

Enfin, pour ce qui est des relations bilatérales, les responsables des deux pays ont précisé que la coopération intense entre Berlin et Rabat se reflète dans plusieurs domaines, notamment les domaines des investissements, des énergies renouvelables, du développement rural, de l’environnement, notant que ce sont là des domaines qui favorisent la coopération triangulaire avec l’Afrique.

Bourita a ajouté que les liens économiques entre les deux pays progressent positivement, soulignant que l’Allemagne est un partenaire commercial important du Maroc, occupant la 5e place parmi les partenaires économiques du Royaume, conclut la même source.

Soufiane Laraki