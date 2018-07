Anas Doukkali donne des nouvelles des projets lancés à Al Hoceima

Les travaux des projets lancés dans le secteur de la santé à Al Hoceima avancent à un rythme soutenu et seront achevés dans les plus brefs délais, a affirmé vendredi le ministère de tutelle.

Le ministre de la santé, Anas Doukkali s’est rendu récemment à Al Hoceima pour s’arrêter sur l’état d’avancement des travaux de ces projets qui s’inscrivent dans le cadre du programme “Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Dans ce sens, le ministère fait savoir que les travaux de l’hôpital de proximité d’Imzouren connaissent une progression importante et seront achevés dans les délais prévus, relevant que cet établissement dispensera des services de santé à la hauteur des attentes et atténuera les souffrances de la population locale qui n’a désormais plus besoin de se déplacer vers d’autres régions pour se soigner.

Après ces visites aux établissements de santé et dans le cadre de l’amélioration de l’offre de santé dans la province, le ministère souligne l’équipement de l’hôpital provincial Mohammed V avec du matériel médical et bio-médical moderne, d’une valeur de 4 MDH, relevant que le service d’urgence sera renforcé en ressources humaines (médecins, infirmiers et techniciens) ce qui permettra de fournir des services de santé de qualité, de réduire les délais des rendez-vous et de rapprocher les services de santé des citoyens.

L’avancement de ces projets est le résultat de la synergie des efforts déployés par l’ensemble des intervenants, autorités provinciales et locales, élus et société civile, au service de la promotion du secteur de la santé à Al Hoceima, selon la même source.