Amzazi: “Pas de francisation des disciplines scientifiques, cette année”

Le ministre de l’Education nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est catégorique! Il dément absolument que la généralisation, cette année, de l’enseignement de certaines disciplines scientifiques en langue étrangère, en l’occurrence le français.

Said Amzazi, lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi matin, autour de la rentrée scolaire 2019-2020, a assuré “que l’on ne pouvait généraliser une chose tant que les conditions requises ne sont pas assurées”.

Il est vrai, a ajouté le ministre, que des initiatives unilatérales ont été entreprises dans ce sens, par des directions à Agadir et à Essaouira, “mais nous y avions coupé court”. De même qu’il a soutenu que le projet de loi-cadre va être réalisé d’une façon progressive et que “nous avons six ans devant nous pour appliquer l’article 2 qui évoque l’alternance linguistique dans l’enseignement de certaines disciplines scientifiques”.

A propos de cette alternance linguistique, Amzazi a précisé que son département a entamé un programme de formation continue, en langues française et anglaise, au profit de professeurs qui assureront l’enseignement de matières scientifique en langue étrangère.

Pour rappel, cette année scolaire 2019-2020 a été placée sous le thème:”Pour une école citoyenne, juste et inclusive”.

Larbi Alaoui