Amzazi et Aït Taleb inaugurent un projet pilote à Rabat (VIDEO)

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accompagné du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a annoncé le début de la Semaine nationale de la santé universitaire, ce lundi, lors de l’inauguration du Centre universitaire de Rabat-Agdal.

Dans une déclaration que Le Site info a reprise, Saaid Amzazi a assuré que ladite inauguration est « une initiative modèle qui sera généralisée à l’échelle nationale ». Et de préciser que cette démarche a pour objectif de réaliser, chaque année, deux Centres de santé universitaires aux quatre coins du Royaume.

L’autre objectif, a précisé le ministre du MEN, est de transformer les Cités universitaires d’espaces qui assurent le gîte et le couvert au profit des étudiants, « en espaces de motivation et de stimulation, de culture, de sport, ainsi que de prestations de divers services, dont l’instauration d’une cellule d’aide et d’écoute ».

L.M.