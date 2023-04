Amine Raghib : « J’ai été victime plusieurs fois d’harcélement moral » (VIDEO)

Amine Raghib, youtubeur et expert en sécurité de l’information était l’invité de l’émission « L’histoire d’une star » réalisée par le Site Info. Une émission qui reçoit un groupe d’artistes et de célébrités pour un partage d’histoires et d’anecdotes de leurs vies.

Pour résumer l’histoire de sa vie, Amine Raghib a choisi le titre « Al-Kifah ». Il souligne que sa vie avant la célébrité était très difficile, et qu’il a souffert de harcèlement et de moqueries depuis qu’il est entré dans le monde du web en 2009.

Amine Raghib a attribué les mots blessants des internautes par la tentative de ces derniers de justifier leur échec, en sous-estimant le travail des autres. Il a également confié qu’il est le fils d’un soldat marocain qui touchait à peine 1500 dirhams par mois et qu’il vivait dans le village de Tahanawt. Il se dit fier de ce qu’il a pu réaliser et ne soucie plus aujourd’hui des paroles des gens.

Amin Ragheb a souligné que le phénomène du harcèlement moral ravage notre société, indiquant que c’est un acte grave qui peut mener vers des suicides dans certains cas. L’expert en sécurité de l’information a souligné que plusieurs pays internationaux continuent de lutter tous les jours contre ce phénomène et ont défini des numéros de téléphone pour ce type de cas dans le but de punir les responsables.