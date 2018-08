Affaire Amine Harit: les détails du verdict

Amine Harit est actuellement Allemagne où il a rejoint son club Shalke 04. Si les responsables du club lui ont conseillé de ne pas s’adresser à la presse, ils ont déclaré que son moral était assez “stable”. “Il s’est entrainé avec l’équipe et il va bien. Il a vécu un drame et nous lui apportons l’aide psychologique nécessaire”, a déclaré le coach du club.

L’international marocain était poursuivi en état de liberté et avait payé une caution de 10.000 dirhams avant le verdict en première instance. Des médias ont évoqué un arrangement à l’amiable entre Harit et la famille de la victime. Une information qui explique sans doute que la peine se soit pas trop lourde pour l’international marocain.

En plus de la prison avec sursis et l’amende, le Tribunal de première instance de Marrakech a ordonné mardi 31 juillet la suspension du permis de conduire de l’international marocain pour une durée de 8 mois à partir de la date d’exécution du verdict.