Amine Harit a quitté le Maroc

Rappelons que l’international marocain est poursuivi en état de liberté et a payé une caution de 10.000 dirhams. Il a récupéré son passeport et son permis de conduire. Amine Harit n’est pas obligé d’assister aux audiences de son procès et c’est son avocat qui le représente.

Amine Harit est actuellement Allemagne où il a rejoint son club Shalke 04. L’international marocain ne s’est pas entrainé avec ses coéquipiers et a rencontré des dirigeants allemand, rapporte la presse locale. Ces derniers lui auraient conseillé de ne pas faire de déclarations et de se concentrer sur ses performances en club.