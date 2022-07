Ambiance festive pour l’ouverture de Jazzablanca (VIDEO)

Le festival Jazzablanca est de retour pour une nouvelle édition. Les Casablancais pourront profiter jusqu’au 3 juillet des mélodies et la bonne ambiance de cette 15e édition. L’ouverture a réuni des musiciens de renommée, notamment Erik Truffaz et le Maâlem Hamid El Kasri ainsi que le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf.

Plusieurs mélomanes ont exprimé leur joie à Le Site Info concernant cette nouvelle édition du festival mythique de la capitale économique du Royaume, après une absence de deux ans à cause de la pandémie.

Au programme de la deuxième journée, l’on retrouve l’un des maestros de la fusion du jazz et de la musique latine, avec plus de 70 albums à son actif, à savoir Gilberto Gill venu tout droit du Brésil. De plus, les « Jazzablancais » pourront profiter de la performance du compositeur, guitariste et chanteur israélien, Asaf Avidan, qui se produit pour la première fois au Maroc à cette occasion.

Pour ce qui est de dimanche, Oum fera vibrer les présents avec sa voix et ses singles. D’ailleurs, elle interprétera des chansons de son nouvel album « Daba » au profit du public. Le grand jeu est d’ordre pour la clôture, puisque celle-ci verra la participation de la star internationale, Ben Harper, en compagnie de son groupe The Innocent Criminals.

Le crooner américain compte 4 Grammy Awards à son actif, et une carrière riche de 16 albums avec différents styles musicaux.

A.O.