Ambiance de rentrée scolaire dans un lycée de Rabat (VIDEO)

Comme partout aux quatre coins du Royaume, la rentrée scolaire 2021-2022 s’est déroulée à Rabat, ce vendredi 1er octobre, dans une atmosphère sereine, sous le signe de l’enthousiasme, de la joie et du respect des mesures préventives et sanitaires, recommandées par le ministère de la Santé et par le MEN, contre la pandémie du coronavirus et de ses nouvelles souches.

La même ambiance enthousiaste et prudente a prévalu, ce matin, au lycée qualifiant Mansour Eddahbi d’enseignement général de la capitale. Son directeur, Mohamed Sliken, a affirmé, à ce propos, que la rentrée effective des classes a été précédée par de nombreuses réunions et plusieurs rencontres entre les cadres pédagogiques et les représentants de l’Association des parents et tuteurs d’élèves, dans le but d’en assurer le succès escompté.

Concernant le taux de vaccination des apprenants du lycée, il a atteint 82 %, ce qui constitue l »immense fierté de l’établissement, a souligné le directeur. De même qu’il a indiqué que les élèves ont eu droit à des séances de sensibilisation, portant sur la nécessité absolue du respect des mesures restrictives, en vue d’éviter l’apparition d’un foyer infectieux de la covid-19.

L.A.