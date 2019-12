Amal Essaqr et Muslim pris à partie à Tanger (VIDEO)

Les réseaux sociaux font état d’une grande pagaille et d’une agression caractérisée, causées par de nombreuses personnes à Tanger. Et ce, à l’occasion de l’ouverture d’un magasin appartenant au rappeur marocain, Muslim.

Selon les internautes, une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montrerait le chanteur et son épouse, l’actrice Amal Essaqr, sortir du nouveau magasin du rappeur auquel il a choisi de donner le nom de “Caballero”, en référence au titre de l’un de ses tubes. L’inauguration dudit magasin a eu lieu jeudi soir dans la capitale du Détroit.

Mais des personnes inconnues ont joué aux trouble-fêtes en s’en prenant au couple, sous le prétexte d’exprimer leur indignation concernant le divorce de Muslim de sa première femme et d’avoir convolé en justes noces avec Amal Essaqr.

Les internautes ont été unanimes à critiquer vigoureusement la diffusion d’un enregistrement pareil et leurs auteurs, coupables d’un tel comportement agressif à l’encontre du couple d’artistes. Ils arguent en cela que personne n’a le droit de se mêler des affaires personnelles de quiconque, qu’il soit artiste connu ou citoyen lambda.

Les détracteurs de cette vidéo et du comportement agressif à l’encontre de Muslim et d’Amal Essaqr soutiennent également que ces derniers sont des personnes adultes et seuls responsables de leurs faits, gestes et décisions. De ce fait, ils n’ont besoin de la tutelle de personne et personne n’a nul droit de les juger.

L.A.