Alsa déploie de grands moyens pour assurer la mobilité de ses utilisateurs (VIDEO)

En service depuis 2019 à Casablanca, le spécialiste du transport mondial, Alsa vise à révolutionner le transport au profit de ses utilisateurs. La compagnie compte poursuivre son engagement pour une mobilité urbaine performante et innovante.

Riche d’un savoir de 25 ans, puisque Alsa est présent au Maroc depuis 1999, où la société opère dans le transport public, touristique, du personnel et scolaire, la compagnie est présente dans six villes du royaume, à savoir, Agadir, Marrakech, Khouribga, Casablanca, Rabat et Tanger.

Mehdi Safouane, directeur général d’Alsa Al Baida, indique que la société a eu l’opportunité de démontrer son savoir-faire, depuis le 1er novembre 2019, chose qui s’est faite en deux phases. La première avec des bus d’occasions, la deuxième avec l’introduction de bus neufs en février 2021, sous le nom « Casa-Bus ».

« Notre principale vocation est d’améliorer la qualité de service à Casablanca, un service que l’on espère être à la pointe de la technologie, de la qualité et de la sécurité », explique le DG d’Alsa Al Baida. Un objectif que la compagnie compte consolider, notamment à travers une maintenance continue de sa flotte et la formation de son personnel. Toutefois, cela ne peut être possible sans l’implication des usagers, auxquels Mehdi Safouane adresse un message, afin de rompre avec certains comportements inciviques.