Allègement des restrictions: vers un retour des supporters dans les stades?

Bientôt finies les rencontres sportives à huis clos? Les supporters de nos clubs nationaux et des Lions de l’Atlas attendent impatiemment la décision du gouvernement El Othmani à ce sujet. Surtout, suite à l’allégement des mesures restrictives, décidé quelques jours après la fin du mois sacré de Ramadan.

Cet assouplissement concerne la réouverture des centres culturels, des bibliothèques, théâtres, salles obscures et salles de fêtes, mais les mesures préventives restent de mise dans ces endroits de culture et de loisirs dont la capacité d’accueil est désormais de 50%. Les plages et les piscines peuvent également recevoir les estivants, dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et du port obligatoire du masque de protection.

Cependant, le communiqué gouvernemental, annonçant cet assouplissement, ne pipe mot des sports, en général, et du ballon rond, en particulier, et n’évoque pas les mesures restrictives à respecter au cas où le retour des spectateurs serait décrété ou non.

Grandes donc sont l’impatience et l’attente des supporters marocains de pouvoir, de nouveau, applaudir leurs équipes favorites et leurs stars préférés. Un retour aux stades tant souhaité, après plus d’une année de « sevrage » sportif », et qui a été, d’ailleurs, rendu possible dans plusieurs pays de par le monde.

