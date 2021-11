Allègement des restrictions: les professionnels des mariages respirent enfin

Les propriétaires des salles des fêtes ont accueilli avec bonheur et soulagement la décision gouvernementale mettant fin au couvre-feu nocturne et autorisant les mariages, obsèques et autres cérémonies.

Dans une déclaration à Le Site info, un propriétaire de salles des fêtes a indiqué que la décision a grandement soulagé les professionnels du secteur, qui souffrent depuis la fermeture forcée de leurs établissements en août dernier.

Notre interlocuteur ajoute que cet allégement des mesures contribuera à compenser les énormes pertes subies par le secteur lors des mois de fermeture.

Les professionnels du secteur, ajoute-t-il, contacteront désormais leurs clients afin de reprogrammer de nouvelles dates pour leurs fêtes, qu’ils n’ont pas pu organiser entre août et octobre.

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’autoriser la célébration de mariages et autres fêtes, ainsi que les obsèques. Ceci, à condition que les mesures préventives et sanitaires soient toujours respectées par les citoyens.

