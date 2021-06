Allègement des restrictions: le propriétaire d’une salle de fêtes exprime sa satisfaction (VIDEO)

Le propriétaire d’une salle de fêtes a exprimé sa satisfaction et celle de ses collègues, suite à la récente décision gouvernementale de leur avoir permis de reprendre leurs activités, après plus d’un an et demi de chômage technique, occasionné par la pandémie de la covid-19. Et ce, grâce à l’assouplissement des mesures restrictives en vigueur, décrétées quelques jours après la fin du mois sacré de Ramadan.

Dans une déclaration à Le Site info, Fouad El Asmar a toutefois tenu à affirmer que cette décision salvatrice devrait être le prélude à d’autres mesures, à même de redonner un nouveau souffle vivifiant au secteur des traiteurs et prestataires de l’événementiel, ayant trop enduré du fait de la crise sanitaire.

Et d’insister, en le regrettant avec amertume, que de nombreux collègues sont sur le bord de la faillite, alors que d’autres ont déjà dû déposer le bilan et obligés, par la conjoncture, de remettre définitivement les clés.

L.A.