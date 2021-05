Allégement des restrictions au Maroc: gare au relâchement! (Dr Hamdi)

Le gouvernement a pris la décision, tant souhaitée par les Marocains, d’assouplir les mesures restrictives, quelques jours seulement après la célébration de l’Aïd Al-Fitr. Cet allègement a particulièrement consisté à repousser l’heure du couvre-feu nocturne à 23 heures, jusqu’à 4h30 du matin, au lieu de 20 heures à 6 heures du matin.

Cependant, les mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes, restent de mise et demeurent en vigueur. A ce propos, et à l’approche imminente de la saison estivale, Dr Tayeb Hamdi tient à rappeler aux citoyens, encore une fois, de ne point baisser la garde et de continuer à rester vigilants, en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Ainsi, le vice-président de la Fédération nationale de la santé, et médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, écrit dans un rapport, dont Le Site info détient copie, que les citoyens se doivent de s’en tenir strictement aux précautions préventives, aussi bien personnelles que collectives, afin de « gagner du temps dans l’espoir de sortir de la crise sanitaire » due à la pandémie du coronavirus.

Tout manquement à ces mesures risquerait d’empirer gravement la situation épidémiologique au Maroc et aurait de dangereuses répercussions, avertit Dr Hamdi. Et de préciser que « la crainte ne concerne pas uniquement les nouvelles souches du virus, mais essentiellement les comportements désinvoltes et inconscients » face à la covid-19. Par conséquent, il est vivement souhaité d’éviter la fréquentation des lieux bondés, de veiller à l’aération des endroits clos, ainsi que le respect de la distanciation physique, le port du masque de protection et le lavage fréquent des mains.

Pour le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, ces mesures sont « simples à appliquer », mais ont une influence importante, à même de « protéger notre économie, nos entreprises et les sources du gagne-pain quotidien de nos compatriotes qui pâtissent à cause des circonstances de la pandémie ». Dr Hamdi précise également que le respect desdites précautions est susceptible de « protéger notre vie sociale,notre tourisme,ainsi que nos enfants, élèves, lycéens et étudiants,et garantit le bon déroulement des différents examens et concours ».

Larbi Alaoui