Allègement des restrictions: à quand la réouverture de l’espace aérien?

La décision du gouvernement d’alléger les mesures restrictives, surtout en repoussant le couvre-feu nocturne, à 23 heures, a largement satisfait les Marocains.

Cependant, ceux-ci s’interrogent maintenant si cet assouplissement sera accompagné par la reprise des transports aérien, maritime et routier de et vers le Royaume.

Selon une source de Le Site info, l’Office national des aéroports (ONDA) n’a reçu aucune directive des autorités compétentes à propos du transport aérien, jusqu’à présent. Et ce, après la décision du Royaume de la suspension des vols de et vers quelque 54 pays, à cause de l’apparition des nouveaux variants de la covid-19.

Sitôt que l’ONDA sera en possession de nouvelles directives, il en fera état sans tarder, via les réseaux sociaux et les médias, aux personnes désirant voyager à l’étranger, précise la même source. En attendant, le « wait and see » reste toujours en vigueur et les voyageurs potentiels doivent encore faire preuve de patience avant d’en savoir davantage en ce qui concerne le transport aérien.

M.R.