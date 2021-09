Allègement des mesures: les conditions sanitaires préconisées par Dr Hamdi

Dr Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, a mis l’accent sur les conditions préalables d’un assouplissement des mesures restrictives. Ceci, tout en évitant surtout d’enregistrer la détérioration de la situation épidémiologique au Maroc.

Lors de son passage sur la chaîne nationale 2M, le praticien-chercheur a évoqué trois étapes, susceptibles de conduire les autorités concernées à décider d’alléger, peu ou prou, les mesures de l’état d’urgence sanitaire en vigueur.

Les trois étapes préconisés par Dr Hamdi se déclinent ainsi. Primo: la réouverture des hammams, salles de sports, cafés, restaurants et hôtels aux citoyens vaccinés. Ce qui suppose que ces derniers doivent présenter leur pass vaccinal à leur entrée dans les établissements publics précités.

Secundo: l’obligation du port du masque de protection et le respect de la distanciation physique, à l’accès aux espaces publics, qu’ils soient ouverts ou clos. Et tercio: le port du masque de protection ne pourrait être obligatoire qu’à l’accès aux espaces clos.

Ces trois scénarios sont ceux adoptés par plusieurs pays européens, a assuré Dr Hamdi, dans le but d’alléger les mesures restrictives, décrétées de par le monde afin d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et celles de ses nouvelles souches.

Larbi Alaoui