Allègement des mesures: la rue marocaine reprend vie

Quelques jours seulement après l’allègement des mesures restrictives, la vie commence petit à petit, lentement mais sûrement, à reprendre son cours normal d’antan. Et le fait que le couvre-feu nocturne ait été repoussé à 23 heures contribue grandement à cette « résurrection » de la rue marocaine.

Ainsi, les avenues et les places des villes du Royaume ont repris leurs couleurs et leur animation, surtout en soirée. Un moment privilégié par les familles qui profitent de cette animation nocturne afin de se ressourcer, de s’amuser et d’oublier, peu ou prou, la presque claustrophobie vécue nuitamment avant la salvatrice décision d’assouplissement des mesures restrictives.

Rappelons que depuis le 1er octobre, les mesures de restriction liées au covid-19 ont été allégées. Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes au niveau national de 23H00 à 05H00, l’autorisation des déplacements des personnes entre les préfectures et provinces, à condition de présenter un Pass vaccinal ou une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes.

Il s’agit également de la fermeture à 23H00 des commerces, restaurants et cafés, à condition de ne pas dépasser 50 pc de leur capacité d’accueil.

Ces mesures limitent à 75% la capacité des transports publics, outre la permission de l’organisation de rassemblements et d’activités dans les espaces ouverts et fermés de moins de 50 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.

Les Hammams et salles de sport sont également autorisés à reprendre leurs activités dans la limite de 50% de leur capacité, outre le maintien de toutes les autres mesures restrictives précédemment décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

