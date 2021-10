Allègement des mesures: bonne nouvelle pour (presque) tous les Marocains!

Enfin! Les desiderata des Marocains ont été exaucés à propos de l’allègement des mesures restrictives et du couvre-feu nocturne. Celui-ci, comme espéré, a été repoussé à 23 heures par les autorités compétentes et ce, à partir de ce vendredi 1er octobre.

Donc, tout le monde est satisfait par cette nouvelle mesure aux quatre coins du Royaume! Non, pas vraiment, puisque une frange de la population y trouve à redire. Il s’agit des propriétaires des cafés et des restaurants et de leur « oui, mais… ».

« Oui »: ils sont satisfaits que leurs activités puissent se prolonger jusqu’à 23 heures, au lieu d’être obligés de fermer boutique à 21heures. « Mais »: ils trouvent que cela n’est pas suffisant car ils espéraient davantage, c’est-à-dire, que le couvre-feu sera repoussé d’une heure supplémentaire.

Dans ce cadre, Nourredine Harrak a déclaré à Le Site info que les professionnels du secteur comptent adresser une requête au gouvernement afin que l’horaire de fermeture de leurs établissements soit repoussé à minuit. Cela permettra, selon eux, « de laisser le temps suffisant aux clients de rentrer chez eux, au lieu que leurs établissements soient obligés de fermer avant 23 heures » (sic). Un argument qui ne tient pas la route et dont on ne comprend pas bien le sens, d’après de nombreux citoyens.

Par ailleurs, le président de l’Association des propriétaires des cafés et des restaurants du Maroc a précisé qu’aucune décision officielle, concernant la présentation du pass vaccinal par la clientèle vaccinée, n’a été reçue par les professionnels du secteur. Noureddine Harrak a également souligné que si cela s’avérait, il serait difficile, voire impossible, d’appliquer cette mesure de crainte d’entrer en conflit avec les clients.

Larbi Alaoui