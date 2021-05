Allègement des mesures au Maroc: de bonnes nouvelles vous attendent

Les autorités s’apprêtent à alléger les mesures restrictives mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus. D’après Al Massae, ce nouvel assouplissement concernera les déplacements inter-villes et le secteur des fêtes et des mariages, l’un des plus touchés par la crise du coronavirus. Les fêtes, mariages et autres célébrations familiales sont interdits, en effet, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020.

Le quotidien ajoute que l’heure du couvre-feu sera également repoussée, la saison estivale et l’opération «Marhaba» seront lancées et les frontières avec certains pays seront rouvertes.

Ces nouvelles décisions font suite à l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume. Le nombre des cas d’infection au nouveau coronavirus a enregistré une baisse de 29,8% durant la quinzaine allant du 10 au 23 mai courant, a indiqué le ministère de la Santé dans son bilan bimensuel sur la situation épidémiologique au Maroc, rendu public mardi.

Les cas actifs ont, eux aussi, connu une décrue de 31% pour s’établir à 2.595 cas, contre 3.878 durant la période située entre les 26 avril et 9 mai, a ajouté le bilan, présenté par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Des baisses ont été également enregistrées dans plusieurs autres indicateurs, notamment les décès (-7,7%), les cas critiques ou sévères (-16%, 187 contre 218) et les patients sous intubation (-50%). L’ensemble de ces indicateurs confirme l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, ce qui est de bon augure pour la poursuite de la campagne nationale de vaccination, à une cadence soutenue et ininterrompue, a assuré le même responsable, précisant que c’est la sixième semaine d’affilée que les contaminations restent sur un trend baissier.

